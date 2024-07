Roma, Soulè e il selfie d’amore sotto il Colosseo: tifosi impazziti, è quasi fatta!

CalcioWeb

Un selfie per celebrare 1 anno d’amore e, chissà, per darne inizio a uno nuovo. Da una parte la bella Milagros, fidanzata con la quale ha passato un anno di vita insieme, dall’altra la Roma che attende di abbracciarlo dopo un lungo corteggiamento. Il protagonista in comune è Matias Soulè, esterno argentino che ha fatto sognare i tifosi giallorossi con un selfie, in compagnia della fidanzata, sotto il Colosseo, simbolo della Capitale.

Già visto a Frosinone nella passata stagione, il calciatore argentino è pronto a spostarsi di qualche km in direzione Roma: rifiutata la ricca offerta della Premier League (Leicester), Soulè ha fatto capire alla Juventus di voler raggiungere l’amico Paulo Dybala nella Città Eterna sede, per altro, dell’agenzia di moda della fidanzata.

Roma-Juventus: la trattativa per Soulè

La trattativa con la Juventus è in fase di definizione. Con il passare dei giorni, la distanza fra le parti si è assottigliata sempre di più: l’accordo sembra essere stato trovato sulla base di 26 milioni cash più 4 di bonus e il 10% della futura rivendita del calciatore. Presto le foto sotto il Colosseo potrebbero diventare routine.