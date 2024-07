Scontro Lega Serie A-Figc: impugnata delibera sui pesi elettorali. Slittano elezioni di novembre?

CalcioWeb

La Lega Serie A ha deciso all’unanimità, durante l’assemblea in corso a Milano, di impugnare la delibera con cui il Consiglio Figc ha confermato i pesi tra le varie componenti per le elezioni del prossimo presidente federale, previste per il 4 novembre. Questa decisione riguarda il sistema di votazione, in cui i pesi dei delegati sono ponderati.

La scorsa settimana il Consiglio Figc ha confermato gli attuali pesi elettorali, che vedono la Serie A avere il 12% dei voti disponibili per eleggere il nuovo presidente federale. Secondo il regolamento approvato, infatti, le varie componenti federali avranno il seguente peso nelle elezioni:

Serie A : 12%

: 12% Serie B : 5%

: 5% Lega Pro : 17%

: 17% Dilettanti : 34%

: 34% Calciatori : 20%

: 20% Allenatori : 10%

: 10% Arbitri: 2%

In pratica la Serie A, che ha 20 delegati, esprimerà 62 voti (il voto di ciascuno ne vale 3,10), la Lega Dilettanti invece, che ha 91 delegati il cui peso è 1,93, esprimerà una somma di 175,63, quasi il triplo quindi della Serie A.

E’ dunque scontro frontale in attesa dell’incontro di lunedì a Roma tra tutte le componenti federali voluto dallo stesso presidente Gravina e con la decisione di oggi della Lega Serie A le elezioni potrebbero slittare.