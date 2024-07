Serie A, dal fallo di mano al sesto cambio: le nuove regole per gli arbitri italiani

CalcioWeb

La Serie A si prepara a una stagione ricca di cambiamenti, sia per i giocatori che per gli arbitri. L’ Associazione Italiana Arbitri (AIA) ha introdotto una serie di modifiche al regolamento a partire dalla prossima stagione di Serie A. Gli arbitri quindi torneranno in campo con nuove regole e direttive.

Novità sul fallo di mano e altre regole

Uno dei cambiamenti riguarda la regolamentazione dei falli di mano. Se un giocatore colpisce il pallone con la mano o il braccio in modo “volontario” all’interno dell’area, l’azione sarà punibile con il rigore ma non necessariamente con l’espulsione, a meno che il gesto non sia chiaramente deliberato e finalizzato a impedire una rete.

Oltre alla valutazione del fallo di mano, ci saranno anche dei cambiamenti che hanno a che fare con l’invasione durante i calci di rigore: il gesto verrà punito solo se ritenuto impattante sull’esito del tiro. Un’altra novità rilevante riguarda l’introduzione di una sesta sostituzione in caso di sospetta commozione cerebrale. Questa misura, mutuata dal rugby, rappresenta un significativo passo avanti nella tutela della salute dei giocatori. La regola prevede che, in caso di sospetto trauma cranico, la squadra possa effettuare un ulteriore cambio, indipendentemente dal numero di sostituzioni già effettuate.