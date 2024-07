Serie B, caos diritti tv: le squadre rischiano un gravissimo danno economico

CalcioWeb

Le squadre del campionato di Serie B iniziano i rispettivi raduni ed è sempre più alta l’attesa in vista della 1ª giornata della stagione 2024/2025. Le prime quattro giornate saranno giocate tra Ferragosto e l’1 settembre: il match d’esordio sarà quello tra Brescia e Palermo, in programma venerdì 16 agosto alle 20:30. Tranne due partite (Sudtirol-Salernitana alle 19:30 e Sampdoria-Bari alle 18:00) si gioca sempre alle 20:30.

E da settembre? La situazione è ancora in alto mare per la mancata assegnazione dei diritti tv. Al momento, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, i club hanno tutti 3 milioni in meno a testa nelle proprie tasche. L’incertezza sul fronte diritti tv rischia di condizionare anche le mosse di calciomercato delle squadre e anche il futuro delle squadre più piccole potrebbe tornare in bilico.

Gli stadi

Il calendario è stato compilato anche tenendo conto delle esigenze delle società alle prese con i lavori di ristrutturazione degli stadi. Il Palermo giocherà le prime tre gare in trasferta (contro squadre del calibro di Brescia, Pisa e Cremonese). La Cremonese giocherà la Coppa Italia a Chiavari e in campionato si dovrebbe trasferire a Pisa almeno fino al 28 settembre.

L’impianto del Cittadella sarà pronto per il debutto della 3ª giornata contro il Pisa, come quello del Modena. Il Mantova giocherà la prima partita in trasferta: il club ha promesso che per la 2ª giornata il Martelli sarà pronto.