Serie B, Cosenza deferito: la versione del club, il comunicato

Sono ore calde in casa Cosenza. Il club calabrese è stato deferito al TFN per mancato versamento ritenute Irpef e contributi Inps. I rossoblù rischiano di partire con una penalizzazione dalla prossima stagione.

Il Cosenza ha deciso di replicare attraverso un comunicato ufficiale. “la Società Cosenza Calcio, in merito alle notizie riguardanti il deferimento al Tribunale Federale Nazionale Sezione Disciplinare per le contestazioni mosse all’indirizzo della Società stessa e alla rappresentante pro tempore all’epoca dei fatti contestati, comunica che, dopo aver immediatamente provveduto al riassetto dei quadri societari, si è tempestivamente attivata per far fronte a quanto segnalato ed è fiduciosa di chiarire la propria posizione nelle sedi opportune”.