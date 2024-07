Serie B, le date e i criteri di compilazione del calendario della nuova stagione

CalcioWeb

Prenderà ufficialmente il via oggi la nuova stagione sportiva della Serie BKT 2024/2025. La Lega Serie B ha comunicato ufficialmente le date della stagione 2024/25 e i criteri di compilazione del calendario, che sarà presentato ufficialmente oggi in piazza Europa a La Spezia e sarà trasmessa in diretta streaming sul sito di Sportmediaset.

Le date della stagione di Serie B 2024/2025

Inizio campionato : sabato 17 agosto (un anticipo il 16 agosto)

: sabato 17 agosto (un anticipo il 16 agosto) Turni infrasettimanali : 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio

: 27 agosto, 29 ottobre, 26 dicembre e 1 maggio Soste : 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025

: 7-8 settembre, 12-13 ottobre, 16-17 novembre, 22-23 marzo 2025 Sosta invernale : dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025

: dal 30 dicembre 2024 all’11 gennaio 2025 Fine campionato (ultima giornata regolare): venerdì 09.05.202

I criteri della compilazione del calendario della Serie B 2024/2025

Come già nel corso della stagione scorsa, la sequenza delle gare nel girone di andata è diversa rispetto a quella delle gare nel girone di ritorno (calendario asimmetrico); l’obiettivo principale del calendario asimmetrico è quello di cercare di rispettare il sempre crescente numero di concomitanze legate a ragioni di ordine pubblico, agli eventi locali (fiere, manifestazioni, ecc.) e alle esigenze dei singoli Club

La compilazione delle giornate del calendario tiene anche conto delle necessità evidenziate dalle società per interventi di ristrutturazione dei propri stadi in linea con la politica della Lega Serie B per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco

per un maggiore ammodernamento, accoglienza e fruibilità degli impianti di gioco Una partita non avrà il proprio ritorno prima che siano stati disputati almeno altri 6 incontri

Per le città nelle quali ci sono due società che utilizzano lo stesso stadio in campionati diversi, visto il disallineamento di alcuni turni di campionato, si è cercato di ottenere l’alternativa migliore

E’ prevista l’alternanza perfetta degli incontri in casa ed in trasferta fra società che condividono lo stesso impianto di gioco ( Sassuolo e Reggiana )

) Negli ultimi 4 turni le gare casalinghe devono essere perfettamente alternate alle trasferte

Non ci possono essere più di due “doppiette” (ossia due gare consecutive in casa o in trasferta) per squadra per girone e, nel caso in cui fossero due, una dovrà necessariamente essere in casa e l’altra fuori casa

Le squadre che si sono già incontrate durante la prima giornata della Serie B 2023/2024 non possono incontrarsi nel primo turno della Serie B 2024/2025

Relativamente all’ultima giornata, le squadre che si sono già incontrate durante l’ultimo turno della Serie B 2023/2024 non possono incontrarsi nell’ultimo turno della Serie B 2024/2025