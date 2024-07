Serie B e Serie C, un’altra estate bollente: rischio penalizzazioni con due squadre ‘sottozero’

CalcioWeb

La solita estate di caos e confusione. Dopo una prima parte incoraggiante caratterizzata dall’iscrizione di quasi tutte le squadre del campionato di Serie B e Serie C (solo l’Ancona è stata esclusa dal campionato), la condizione potrebbe aggravarsi nelle prossime settimane e in corrispondenza con l’inizio dei campionati.

Due situazioni delicate sono quelle di Cosenza in Serie B e Turris in Serie C, deferite al Tribunale Federale Nazionale. Il club calabrese è stato segnalato per il mancato versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Inps. Il club è stato deferito a titolo di responsabilità diretta. Il mancato versamento riguarda le mensilità di aprile 2024 e maggio 2024 e per aver depositato presso la Covisoc “una dichiarazione attestante circostanze non veridiche”, si legge in un comunicato Figc. L’ultima segnalazione è in riferimento al versamento delle ritenute Irpef riguardanti le rate degli incentivi all’esodo dovute ad alcuni tesserati.

La Turris, invece, è stata deferita per aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati relativi alla mensilità di maggio 2024 attraverso bonifici bancari addebitati sui conti correnti diversi dal conto corrente dedicato al pagamento di emolumenti, ritenute fiscali e contributi previdenziali.

I rischi: penalizzazioni in Serie B e Serie C?

Le squadre potrebbero iniziare la stagione con il segno meno. Una situazione delicata è quella del Cosenza. In questi casi il regolamento prevede “una sanzione con la penalizzazione in classifica, da scontarsi nel campionato di competenza 2024-2025”. Il Cosenza, dunque, potrebbe rischiare da 2 punti di penalizzazione da scontare nella prossima stagione di Serie B.

La situazione della Turris è leggermente diversa ma anche in questo il rischio è di una penalizzazione in classifica. Il club è stato deferito per responsabilità propria e a titolo di responsabilità propria. Secondo quanto riferito dal comunicato FIGC il club avrebbe violato i doveri di lealtà, probità e correttezza.

