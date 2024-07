Spezia, Bandinelli parla da leader: “voglio fare un’annata da protagonista”

CalcioWeb

Lo Spezia continua la preparazione dal ritiro di Santa Cristina Valgardena con prospettive interessanti per la prossima stagione in Serie B. Uno dei protagonisti principali è sicuramente il centrocampista Filippo Bandinelli.

“Le mie aspettative per questa nuova stagione sono sicuramente alte, voglio fare un’annata da protagonista e sono felice di essere qua; veniamo da una stagione difficile e dovremo fare tesoro degli errori commessi. Abbiamo posto delle basi importanti, grazie anche ad un allenatore molto bravo, con cui siamo ripartiti a lavorare. Sono molto felice di essere riuscito a centrare la salvezza nella scorsa stagione e quest’anno ripartiremo, con la determinazione di fare ottime prestazioni e cogliere risultati positivi.

L’anno scorso non sono riuscito a trovare la via del gol e ammetto che l’ho sofferto tanto perché ci tenevo molto ad essere decisivo e mi reputo un centrocampista offensivo, pertanto il gol deve essere parte della mia prestazione, però so di avere dato tutto fin dal primo giorno. Personalmente ho trovato difficoltà a calarmi nuovamente nella categoria, perchè è un campionato tosto, dove regna sempre l’equilibrio, in cui basta un niente per fare andare le cose benissimo o malissimo, ma ora sono sicuro che abbiamo trovato quell’unione determinante per superare al meglio ogni difficoltà e ripartire con entusiasmo”, dichiara il calciatore.

Bandinelli continua: “sicuramente un aspetto a nostro favore è il fatto che gran parte della squadra rimarrà la stessa della scorsa stagione. Il gruppo è bellissimo e questo deve venire prima di tutto, questa è una categoria dove se riesci a creare la giusta atmosfera e il giusto equilibrio si può avere un’ossatura importante, che ti rende un avversario scomodo per tutte le squadre. Quella sensazione ce l’ho avuta nelle ultime gare, penso che da gennaio abbiamo avuto una buona marcia e quindi quello deve essere la nostra forza e la nostra energia. Siamo riusciti a raggiungere un obiettivo che era difficile e che siamo riusciti a ottenere grazie all’unione d’intenti, anche con la tifoseria”.

“Ai tifosi aquilotti voglio dire grazie, perché l’anno scorso gli dovevamo qualcosa. Abbiamo fatto una stagione al di sotto delle aspettative e quindi dovevamo rifarci con loro in qualche modo. Ripeto, non è stato facile e come ho detto tante volte alcuni episodi ci hanno remato contro. Questo ha fatto sì che la salvezza sia arrivata all’ultima giornata, però c’è da dire che i tifosi sono sempre stati dalla nostra parte, ci hanno trasmesso un’energia incredibile, seguendoci in casa e in trasferta e questo è stato per noi un fattore fondamentale per riuscire ad arrivare all’obiettivo”.