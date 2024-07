Stadio Flaminio Lazio, incontro Gualtieri-Lotito: cos’è successo

CalcioWeb

“E’ andata bene, è un bel progetto. Siamo contenti che la Lazio ha espresso la volontà di intervenire per riqualificare lo stadio Flaminio, naturalmente siamo ancora in una fase iniziale delle interlocuzioni. Dovrà poi essere presentato un vero e proprio studio di fattibilità con un progetto preliminare. Questo primo incontro però è stato sicuramente positivo e costruttivo, in cui ci è stato mostrato un lavoro significativo che è stato fatto per cercare di immaginare una soluzione che sia rispettosa del disegno originario dello stadio di Nervi e che non sia soltanto uno stadio“. È quanto dichiarato dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri al termine dell’incontro in Campidoglio con il presidente della Lazio, Claudio Lotito, in merito alla riqualificazione dello stadio Flaminio.

“Il presidente Lotito ha detto che è stato fatto uno sforzo anche per tenere conto degli indirizzi generali dell’amministrazione – ha aggiunto – come evitare il consumo di suolo e considerare un carattere di rigenerazione del quadrante. Queste sono le linee di indirizzo, saranno poi approfondite con tutti gli altri aspetti come la mobilità e l’acustica“.