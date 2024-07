Stadio Lazio, Lotito si sbilancia: “Flaminio? Il percorso è realizzabile…”

CalcioWeb

Lotito show in conferenza stampa tra calciomercato e stadio del futuro. La Lazio programma la prossima stagione dopo l’ultimo deludente campionato e ha deciso di affidarsi al tecnico Marco Baroni.

“Stadio Flaminio? E’ un percorso realizzabile per quelle che sono le nostre idee. Noi stiamo cercando di creare le condizioni per mantenere in piedi una struttura che ha una storia, delle peculiarità architettoniche rendendola compatibile con quelle che sono le esigenze di fruibilità.

Stiamo cercando di ottemperare gli aspetti normativi e politici, non siamo sprovveduti. Io faccio fatti e non parole, io non vendo sogni ma solide realtà”. Lo ha detto il presidente della Lazio, Claudio Lotito in occasione della presentazione del nuovo tecnico Marco Baroni. Oggi alle 18 si terrà il tanto atteso incontro proprio tra Claudio Lotito e il Comune di Roma per lo Stadio Flaminio.