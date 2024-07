Stadio Napoli, incontro Manfredi, Abodi, De Laurentiis per la ristrutturazione del ‘Maradona’

CalcioWeb

Il Napoli prepara la prossima stagione agli ordini di Antonio Conte con il chiaro obiettivo di tornare a lottare per le zone alte della classifica in Serie A. Un altro argomento caldo è quello dello stadio ‘Maradona’.

Nella sede del Ministero per lo Sport e i Giovani a Roma, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi ha incontrato il Ministro Andrea Abodi e il presidente della Ssc Napoli Aurelio De Laurentiis. Lo rende noto il Comune di Napoli.

I dettagli sull’incontro

Oggetto dell’incontro, l’istituzione di un tavolo tecnico presso il Ministero per lo Sport finalizzato a individuare le modalità di ristrutturazione dello stadio Maradona. Nei prossimi giorni il ministro Abodi provvederà alla costruzione del tavolo. Ribadita la volontà delle parti di operare congiuntamente per rendere lo stadio Maradona moderno, efficiente, accessibile e sostenibile, secondo gli standard internazionali in vista delle future competizioni.