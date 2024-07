Sudtirol, dalla Lazio arriva Valerio Crespi: ambizioni, caratteristiche e messaggio ai tifosi

CalcioWeb

Il Sudtirol ha presentato Valerio Crespi, attaccante di piede sinistro di 19 anni. Il calciatore è stato ingaggiato a titolo temporaneo dalla Lazio con un contratto annuale. E’ reduce dalla stagione positiva con la maglia del Cosenza.

All’approdo all’FCS Center, ha condiviso le sue prime impressioni sul club biancorosso e le sue ambizioni per la nuova stagione: “la mia prima impressione del centro sportivo è stata stupenda, i dialoghi con il direttore sugli obiettivi mi hanno convinto moltissimo e sono felice di essere qui”, ha dichiarato “a caldo” Crespi.

Riguardo alle aspirazioni, l’attaccante ha sottolineato: “l’ambizione è comunque quella di dare sempre il massimo e cercare di portare più gol possibili per contribuire concretamente a raggiungere gli obiettivi della squadra, aiutandola ad arrivare il più in alto possibile”.

Le caratteristiche

Crespi si è descritto come un giocatore “cattivo e duro”, aggiungendo che le sue qualità tecniche includono “il mancino e la potenza”.

Valerio Crespi ha anche sottolineato l’importanza della serietà e della qualità della società, anche e soprattutto per quanto riguarda lo sviluppo dei giovani: “è una società molto seria e ideale per i giovani, soprattutto per chi, come me deve crescere. E’ un ambiente stupendo che ti educa e ti forma per il futuro”.

Parlando della sua crescita calcistica, Crespi ha sottolineato: “il mio processo di crescita è ancora breve. A Cosenza ha avuto poco spazio e, ciò nonostante, sono maturato in modo importante, sia come uomo che come calciatore”.

Prima di Cosenza, l’attaccante è maturato calcisticamente nella Lazio, distinguendosi in modo particolare nelle stagioni con la massima formazione giovanile: “negli ultimi due anni in Primavera sono riuscito a fare delle buone cose e spero di ripetermi anche in questo campionato”.

Crespi ha rivolto poi un saluto ai suoi nuovi tifosi: “preparatevi, perché ci aspetta una grande anno”.