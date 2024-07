La telecronaca Bizzotto-Adani fa il pieno di meme: uno afono, l’altro urla | FOTO

CalcioWeb

Spagna-Francia, prima semifinale di Euro 2024, era una delle partite più attese della competizione. Gara molto divertente ed equilibrata che ha visto trionfare il talento della Spagna su una Francia che tornerà in campo contro l’Italia in una gara fra deluse. La partita è entrata subito in tendenza su ‘X’, non solo per lo spettacolo in campo, ma anche per la telecronaca Bizzotto-Adani.

Bizzotto-Adani, show sulla Rai: uno afono, l’altro urla

La coppia di telecronisti della Rai è diventata ben presto virale a causa di un particolare sonoro impossibile da non notare. Stefano Bizzotto, esperto telecronista della Rai, era senza voce e si è scusato con gli spettatori per non essere stato al meglio. Frequenze piuttosto basse per Bizzotto che ha voluto comunque portare a termine la telecronaca.

Al suo fianco un Lele Adani strabordante come al solito, le cui urla appassionate risaltavano ancor di più rispetto al tono molto più basso del collega. La telecronaca Bizzotto-Adani sui gol di Spagna-Francia è stata surreale: mentre il primo si limitava a mettere un po’ di enfasi, in base a quanto la voce glielo concedesse, il secondo alzava i decibel a dismisura.

Gli utenti social hanno risposto a suon di meme ironici e dissacranti rendendo il tutto ancora più magico. Nella nostra gallery una raccolta dei più divertenti.

Bizzotto afono e Adani che urla come un dannato. Telecronaca a dir poco irreale 💀 pic.twitter.com/8AT8iAlflc — 🐺 (@asrsupporter) July 9, 2024