Thiago Motta, prima lezione di stile: ignora i cori “chi non salta interista è” | VIDEO

Bagno di folla per Thiago Motta, nuovo allenatore della Juventus, arrivato finalmente a Torino. Fuori dal J Medical sono stati tantissimi i tifosi giunti per accogliere il nuovo tecnico bianconero. Tanti sorrisi, selfie e autografi. Anche qualche coro che non è passato inosservato.

“Chi non salta interista è“, classico coro che i tifosi della Juventus intonano contro i rivali nerazzurri. È buona norma, per i nuovi arrivati, saltare insieme ai tifosi per attirarne le simpatie, ma Thiago Motta ha scelto di passare oltre. Il motivo è presto detto: l’ex tecnico del Bologna ha giocato nell’Inter del Triplete, un passato che non rinnega e che non influisce in alcun modo sul suo nuovo ruolo alla Juventus. Una prima, piccola, grande, lezione di stile.