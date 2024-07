Euro 2024, Spagna caliente anche sugli spalti: la tifosa festeggia in topless | FOTO

CalcioWeb

La Spagna è la nazionale più in forma di Euro 2024 e lo dimostra partita dopo partita. La ‘Roja’ ha liquidato 4-1 la Georgia con l’ennesima prestazione convincente: dopo l’autogol sfortunato in avvio (unico gol subito fin qui), Nico Williams e compagni hanno fatto il bello e il cattivo tempo. Eppure, nonostante le magie in campo, qualcosa sugli spalti ha distratto l’attenzione degli spettatori. Una tifosa della Spagna in topless non è sfuggita agli occhi attenti dei social.

La ragazza aveva del bodypaint sul seno scoperto, colorato con i colori gialli e rossi, simbolo della Spagna, e sventolava una sciarpa della Nazionale. Ripresa dalle telecamere in diretta tv, nel mezzo della torcida spagnola, lo screen con la tifosa della Spagna in topless è diventato ben presto virale.

Vamos España! La magia de la Eurocopa! 👏🏻🇪🇸 pic.twitter.com/Yb8NV067pE — gam (@mbapadre) June 30, 2024