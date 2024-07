Torino, chi è Ché Adams? Il nome inconfondibile, le origini e perchè gioca con la Scozia

CalcioWeb

Il Torino ha trovato l’accordo con il centravanti scozzese Ché Adams dal Southampton, dove ha visto scadere il proprio contratto alla fine di giugno. L’attaccante, classe 1996, si trasferirà al club granata a parametro zero. Il numero 10 della Nazionale scozzese è stato protagonista nell’ultima stagione con i Saints, contribuendo alla promozione del club biancorosso con 15 gol e 4 assist in 40 presenze.

Chi è Ché Adams: le sue origini

Il suo nome completo è Ché Zach Everton Fred e ‘Ché’ deriva da Che Guevara come lui stesso ha rivelato “mi chiamo così per causa sua. Che Guevara era famoso nel periodo in cui sono nato e a mia mamma piaceva il nome“.

Adams è nato in Inghilterra, suo padre è originario di Antigua e Barbuda, eppure la nazionale in cui gioca è la Scozia: la madre ha infatti origini di quel paese, rendendo automatica la tripla cittadinanza.

Nonostante sia nato in Inghilterra a Leicester, Adams ha deciso di rappresentare la Scozia, grazie alle origini della madre, per avere più chance di ottenere una chiamata in nazionale. Chiamata che è arrivata per la prima volta nel marzo 2021 in una gara, contro l’Austria, valevole per le qualificazioni ai Mondiali.

La sua carriera

Adams inizia la sua carriera calcistica nelle giovanili dell’Oadby Town, un club dilettantistico inglese. Dopo aver messo in mostra grandi qualità, l’attaccante fa il primo grande passo e si trasferisce allo Sheffield United nel 2014. In poco tempo diventa il punto di riferimento del reparto offensivo del club inglese, tanto che in 55 presenze colleziona 15 gol e 5 assist. Nel 2016, poi, Adams si trasferisce al Birmingham City e con i Blues mette a segno 38 gol in 123 presenze.

Il 2019 è l’anno della consacrazione e il classe 1996 ottiene il passaggio in Premier League, dove si trasferisce nel Southampton per circa 15 milioni di sterline. Sono 5 le stagioni disputate dal centravanti con i Saints e i numeri parlano di 48 reti e 20 assist in 191 presenze totali.