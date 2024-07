Triestina, al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025: prezzi e dettagli

CalcioWeb

Al via la campagna abbonamenti per la stagione 2024/2025 della Triestina per il prossimo campionato di Serie C. “Più forti insieme” è lo slogan scelto dalla società “perché non vediamo l’ora di ritornare nel nostro fantastico stadio. Perché tutti insieme possiamo superare anche gli ostacoli più difficili. Perché le emozioni vissute insieme diventano più autentiche, più sincere, più forti.”

I dettagli

La tessera stagionale darà non solo l’opportunità di assistere a 18 gare casalinghe ma includerà inoltre l’Alabarda Card, strumento di fidelizzazione della durata di 3 anni, che permetterà di beneficiare di numerosi vantaggi, tra i quali:

• Caricare in un’unica card l’abbonamento di questa stagione e delle due successive

• Godere di tariffe agevolate

• Avere diritto di prelazione per l’acquisto di biglietti

• Disporre di promozioni esclusive in negozi e punti vendita convenzionati

La campagna abbonamenti si svilupperà in due fasi. Dal 24 al 31 luglio presso la sede societaria, gli abbonati alla stagione 2023/24 avranno un periodo di prelazione, una settimana di precedenza per sottoscrivere la propria tessera e scegliere il proprio posto nella nuova disposizione dei settori del Rocco. Da giovedì 1 agosto partirà invece la vendita libera, con possibilità di abbonarsi anche online attraverso il nuovo circuito di vendita Ticketone.

Il punto vendita della sede societaria, terzo piano Tribuna Pasinati con ingresso dal Varco 4 in Piazzale Atleti Azzurri d’Italia, sarà operativo dal lunedì al venerdì con orario 9:30-12:30 e 14:30-18:30.

I prezzi

Le categorie di prezzo saranno intero, intero ex abbonato, ridotto (riservato a over 65 e portatori di handicap con invalidità certificata inferiore al 75%), family (riservato a due genitori con figlio fino a 11 anni, fascia disponibile per la Tribuna Colaussi laterale e centrale), genitore e figlio o nonno e nipote (adulto e bambino fino a 11 anni, fascia disponibile per la Tribuna Colaussi laterale e centrale), muleria (riservato dai 12 ai 20 anni) e cortesia (bambini da 0 a 11 anni e portatori di handicap con invalidità certificata superiore al 75%).