Trofeo Silvio Berlusconi 2024: data, orario e dove vedere la partita

Ritorna il “Trofeo Silvio Berlusconi”, la sfida estiva tra AC Milan e AC Monza, i due Club di cui Silvio Berlusconi ha ricoperto la carica di presidente. Tenutosi la scorsa estate all’U-Power Stadium di Monza, quest’anno il “Trofeo Silvio Berlusconi” è in programma per la prima volta a San Siro, martedì 13 agosto, con fischio d’inizio alle ore 21.00, in diretta televisiva su Canale 5.

La nota del Milan

“Questa iniziativa, istituita da Milan e Monza lo scorso anno, mantiene vivo il ricordo del Presidente Silvio Berlusconi, che con i due Club ha scritto pagine indelebili del calcio italiano e internazionale. È stato il Presidente più vincente nei 125 anni di storia del Milan, collezionando 29 trofei in 31 anni e portando il Club rossonero sul tetto del mondo. Acquisito il Monza nel 2018, il Presidente ha saputo prima riportare i biancorossi in Serie B dopo 19 anni dall’ultima volta e poi li ha condotti nel maggio del 2022 a una prima storica promozione in A, massima serie in cui ora si apprestano a militare per la terza stagione consecutiva, dopo due salvezze ottenute con largo anticipo“.

“Per Paulo Fonseca, nuovo tecnico rossonero, sarà la prima a San Siro sulla panchina del Milan; sfiderà Alessandro Nesta, neotecnico del Monza, che, dopo aver indossato la maglia rossonera per dieci anni, affronterà ora il Milan per la prima volta. Il match si inserisce nel contesto delle celebrazioni del 125° Anniversario dalla nascita del Club rossonero. Le maglie utilizzate dai giocatori delle due squadre saranno messe all’asta su matchwornshirt.com e parte del ricavato sarà utilizzato da Fondazione Milan – in collaborazione con i due Club – per un progetto sociale a sostegno di giovani in difficoltà“.