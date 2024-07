Troppi extracomunitari nel calcio italiano? La dura risposta della Serie B a Gravina

CalcioWeb

In risposta alle dichiarazioni di Gabriele Gravina, all’indomani della debacle dell’Italia a Euro 2024, eliminata agli ottavi dalla Svizzera, relative alla massiccia presenza di giocatori extracomunitari all’interno del movimento nostrano, è arrivata una nota della Lega Serie B, presieduta da Mauro Balata.

Il comunicato della Lega Serie B contro Gravina

“La richiesta di tesseramento di un extracomunitario direttamente dall’estero è parte di un progetto tecnico complessivo che prevede tra l’altro, rispetto al passato, un contingentamento effettivo del numero di stranieri militanti nel campionato di Serie B. Ciò contrariamente a quanto affermato dal presidente Gravina e perfettamente in linea con le politiche in atto dalla Lega B di valorizzazione dei giovani convocabili nelle nazionali italiane che consente, alle società che ne utilizzano di più, di ottenere nuove e maggiori risorse economiche. Inoltre, risulta evidente come non è certo la Lega B ad aver ridotto le soste di campionato da tre a due per la Nazionale“.