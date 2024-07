Vieri ricorda Ronaldo: “faceva cose fuori di testa. Dio gli ha detto…”

CalcioWeb

“Sono andato all’Inter per giocare con lui. Il primo giorno sono andato allo spogliatoio, eravamo noi due soli, e gli ho detto: ‘Ciao Ronnie, io sono qua per giocare con te’. Era un giocatore mai visto“. È quanto raccontato da Vieri al format social condotto da Luca Toni per Prime, “Fenomeni”, parlando del ‘Fenomeno’ per eccellenza, Ronaldo Luis Nazario De Lima.

“Purtroppo, causa infortuni abbiamo giocato poco insieme, avremmo potuto diventare una delle coppie più forti al mondo. Prendeva la palla dalla sua area e dribblava tutti. Vedevi quanto era forte in allenamento. Era talmente veloce che con il suo doppio passo dribblava tutti, faceva tunnel a tutti. Cose fuori di testa mai viste, soprattutto a vederlo tutti i giorni. Per me è baciato da Dio, Dio gli ha detto: ‘Tu devi giocare a calcio’“, ha concluso Vieri.