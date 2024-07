Calciomercato Virtus Verona, si separano le strade con Andrea Nalini: addio dopo 3 anni

CalcioWeb

La Virtus Verona continua la preparazione in vista del prossimo campionato di Serie C. La dirigenza non si ferma sul calciomercato e nel frattempo ha ufficializzato un’operazione in uscita. “La Virtus Verona ringrazia e saluta Andrea Nalini, protagonista di molte delle più belle stagioni della recente storia rossoblù, dalla prima memorabile promozione in Lega Pro fino alle ultime annate in Serie C NOW.

Arrivato giovanissimo dal Villafranca, Nalini è cresciuto nella Virtus prima di spiccare il volo verso il grande calcio professionistico e infine tornare a essere applaudito al Gavagnin-Nocini. Autore delle reti decisive per la vittoria nella finale playoff 2013 di Serie D con la Casertana, grazie alla quale i rossoblù sono stati promossi per la prima volta tra i “pro”, Andrea ha successivamente annoverato esperienze in C e B con la Salernitana per poi approdare in Serie A con la maglia del Crotone e, tra i cadetti, con il L.R. Vicenza. Giocatore dalla tecnica sopraffina, è tornato a vestire i nostri colori tre anni fa, portando il suo score virtussino a oltre duecento presenze con il club, di cui settantasette da professionista con due reti all’attivo.

A “Nalo” va un sentito grazie per il suo contributo fondamentale nella storia recente della Virtus e un grande in bocca al lupo per il suo futuro, personale e professionale”, si legge sul sito del club.