Grande sorpresa al torneo femminile di tennis a Wimbledon: la numero 1 Iga Swiatek è stata eliminata ai 16esimi di finale. La protagonista della grande impresa è stata Yulia Putintseva.

La tennista russa naturalizzata kazaka si è imposta in 3 set e dopo 2 ore con il punteggio di 1-2 (6-3, 1-6, 1-6). Si tratta di una buona notizia anche per i colori italiani: aumentano le possibilità per Jasmine Paolini, chiamata dalla sfida contro Madison Keys.