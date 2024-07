Wimbledon, Musetti si deve arrendere solo al miglior Djokovic

CalcioWeb

Si attendeva spettacolo da questa semifinale e lo spettacolo ci è stato servito. Da una parte il campionissimo, voglioso di riprendersi il torneo di Wimbledon, dall’altra il talento italiano, spinto dal miglior torneo giocato in carriera. Le aspettative per questo match erano alte.

La partita è stata molto equilibrata per tutta la sua durata. Fin dal primo set ci sono state diverse occasioni per portarsi in vantaggio da ambi i lati. Alla fine l’ha spuntata il più cinico, ovvero Djokovic, con un break preso quasi sul finale.

La reazione di Musetti, poi la sconfitta

Ad inizio del secondo parziale Musetti era stato bravissimo a prendere subito il servizio al serbo. Purtroppo il Novak di oggi era quasi imbattibile e il vantaggio è stato recupero poco dopo. Alla fine si è andati al tie-break, dove l’ex numero 1 al mondo ha giocato un tennis di qualità superiore, portandosi ad un set dalla finale.

Il terzo parziale è iniziato subito in discesa. A differenza del secondo, è Djokovic a finalizzare una palla break e portarsi in vantaggio, da qui in poi al serbo è bastato servire molto bene (non era scontato) e vincere il match, nonostante un Musetti che non ha mai mollato un centimetro.

Al nostro talento vanno fatti solo applausi, sia per il torneo, che per la partita di oggi, dove avere la meglio era quasi impossibile.