Wimbledon, Musetti vince la maratona italiana contro Darderi e accede al terzo turno

Darderi e Musetti regalano spettacolo nel pomeriggio inglese.

Dopo il derby Sinner-Berrettini, a Londra altri due italiani si sfidano al secondo turno, Lorenzo riesce ad avere la meglio dopo una maratona di cinque set.

Una partita super combattuta fra i due fin dal primo set, dove ad avere la meglio è stato Lorenzo Musetti, strappando il break a Darderi solo nell’ultimo game disponibile, ottimo inizio per Lorenzo con un 6-4.

Nel secondo set si sveglia Darderi. Partenza lampo dell’Italo-Argentino che conquista subito il break, giocando in maniera molto più aggressiva rispetto all’inizio. Forse ha sciolto la tensione. A questo punto Darderi non perde il servizio e porta a casa il secondo set.

Il terzo set è il più equilibrato, tanto che non viene mai strappato un servizio e colui che gioca in risposta, quasi sempre, non riesce nemmeno a fare 2 punti. Si arriva così al Tie Break, dove Darderi tira fuori un qualcosa in più e conquista il vantaggio 2-1 nei set sul talento di Carrara, che è chiamato ad una reazione.

Il quarto set continua sulla falsa riga del terzo, fino a quando non arriva la risposta di Musetti: sul 2-2 Lorenzo tira fuori un super game in risposta, con molte righe prese. Questo gli vale un break, che con un buon servizio negli altri game gli permette di portare a casa il set. Si va così al quinto.

All’inizio dell’ultimo set è sempre Musetti a fare la partita, ancora una volta sul 2 pari strappa il servizio a Darderi e si porta in vantaggio. Servendo in maniera impeccabile il vantaggio di Lorenzo gli permette di portare a casa il derby e accedere al terzo turno contro Comesana, partita che si giocherà di sabato.