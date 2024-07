Wimbledon: ottimo Perricard, ma questo Musetti è strepitoso!

CalcioWeb

Altra grandissima prestazione del talento azzurro, nonostante l’ottima partita del suo avversario, Lorenzo Musetti riesce a spuntarla in 4 set nella sfida degli ottavi di Wimbledon. L’inizio non è stato dei migliori, prendere il servizio al francese Perricard è molto complicato e perdere la battuta può causare grandi problemi. Il 1º set viene perso da Musetti dopo una dura lotta.

Da qui in poi cambia la partita e cambia Musetti. Il talento carrarese sale di qualità in risposta, sempre di più, senza fermarsi. Il 2º set va all’italiano, che sembra cambiato rispetto all’inizio.

Il terzo e il quarto set

La partita si accende dal terzo set. Musetti in risposta è spaziale, quasi illegale. Perricard serve molto bene, ma non basta contro, forse, il miglior Lorenzo di sempre. Il nostro talento sale in vantaggio nei set 2-1.

Il quarto, ed ultimo, set è la conclusione di una partita assurda. Strappato il servizio due volte al francese e servito in modo perfetto. Musetti porta a casa la partita e accede al prossimo turno. È tutto vero. Avremo due italiani ai quarti di finale, tre con Jasmine Paolini. Musetti arriva ai quarti di finale per la prima volta a Wimbledon.