Wimbledon, Paolini lotta ma non basta: Krejcikova è la nuova campionessa

Dopo la super semifinale vinta contro Vekic, altra gran prestazione di Jasmine Paolini, che purtroppo si deve arrendere alla sua avversaria nella finale di Wimbledon. La partita è stata molto altalenante da ambo le parti. Il primo set è stato dominata dalla giocatrice ceca, non c’è mai stata chance per l’italiana di lottare e il parziale è andato perso (6-2).

Nel secondo Paolini ha ripreso calma e tranquillità, lottando con tenacia. Alla fine, come per Krejcikova nel primo, Jasmine ha dominato il secondo set (2-6), portando la partita al terzo, nel quale l’equilibrio ha regnato per gran parte del tempo.

Purtroppo alla fine, la tennista ceca ha conquistato il servizio ai vantaggi, riuscendo a chiudere la partita più avanti. Finale chiusa con il punteggio di: 6-2 / 2-6 / 6-4 in 1 ora e 58 minuti.

Solo applausi alla nostra Jasmine Paolini, che ci ha fatto sognare fino alla fine. Per lei ci sarà sicuramente l’opportunità di rifarsi in altri tornei.