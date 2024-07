Wimbledon, Sinner resiste all’avanzata di Shelton e accede ai quarti

CalcioWeb

Altra grandissima prestazione del N.1 al mondo sull’erba inglese di Wimbledon. Jannik Sinner ha iniziato la partita seguendo le onde di quella con Kecmanovic. Primo set dominato, con un doppio break portato a casa.

L’inizio del secondo set segue la falsariga del primo, Sinner strappa il break e si porta subito in vantaggio. Shelton da questo momento inizia a salire di qualità, intensità e a servire meglio. Nonostante questo il secondo set va all’italiano.

Nel terzo è l’americano che, a sorpresa, strappa il break a Sinner. Il vantaggio non dura, Jannik recupera la parità e porta la partita al tie-break. Seppure Shelton abbia avuto qualche chance di chiuderla prima. Il tie-break è ricco di giocate incredibili, entrambi hanno avuto palle per vincere il set, specialmente Shelton. Alla fine il nostro portacolori riesce a spuntarla e chiudere il match in 2 ore e 10 minuti, con il punteggio di 6-2 6-4 7-6.

Avremo almeno un italiano ai quarti di finale per il secondo anno di fila. Domani scenderà in campo Musetti per regalarci una seconda presenza azzurra.