Zenga attacca Carboni, ruggini e veleni: “l’Inter ha affidato l’U18 a un traditore”

Walter Zenga e Benito Carbone, ex collaboratori, oggi distanti. Una crepa nel rapporto fra i due che è venuta recentemente alla luce attraverso i social. Dopo aver appreso che l’Inter ha affidato a Carbone la guida dell’Under 18, Walter Zenga ha espresso tutto il suo disappunto per la situazione.

La storia Instagram di Walter Zenga

“Oggi ero in sede all’Inter, casa mia, la mia vita, e ho appreso che l’Under 18 verrà allenata da uno che mi ha tradito (non lo nomino perché non merita) e mi chiedo: ma chi decide lo fa con cognizione delle cose oppure per simpatia??? Le Under dovrebbero essere allenate da chi ha ideali, senso di onestà… Va beh @inter forse meglio dare a chi non ha questi valori opportunità che non merita piuttosto che inculcare nei ragazzi sani principi“.

Questo il messaggio contenuto in una storia Instagram pubblicata da Walter Zenga nella quale, va sottolineato, Benito Carbone non viene mai nominato, seppur il riferimento sia più che palese vista la decisione dell’Inter.

Zenga e Carboni, vecchie ruggini

L’origine delle frizioni fra i due è, probabilmente, da ricercare nel periodo in cui Zenga allenava l’Emirates Club con Carbone come assistente. Dopo una serie negativa di risultati, con 5 punti ottenuti in 6 partite, il club degli emirati decise di risolvere con oltre un anno di anticipo il rapporto con Walter Zenga. La squadra venne affidata proprio a Benito Carbone che accettò l’incarico. Tale decisione, evidentemente, non è andata giù a Walter Zenga che oggi apostrofa Carbone come “traditore”.