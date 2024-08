Ancelotti mette in guardia il Real: “Atalanta forte. Mbappè? Non ci vuole Einstein…”

CalcioWeb

“Stiamo bene, anche se non ci siamo allenati molto. I giocatori dalle vacanze sono arrivati tutti bene, possiamo fare una partita intensa contro una squadra forte perché se è qua significa che ha fatto molto bene l’anno scorso e cercherà di ripetersi domani“. È quanto dichiarato dall’allenatore del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ai microfoni di Sky Sport, alla vigilia della finale della Supercoppa Europea contro l’Atalanta. “È sempre difficile fare la formazione perché lasci fuori qualcuno che merita di giocare. L’Atalanta ha qualche dubbio in meno, ma sarà complicato anche per loro“, aggiunge Ancelotti.

Poi un commento sul nuovo arrivato, non proprio uno qualsiasi, Kylian Mbappè. “Per inserire i giocatori bravi non ci vuole Einstein, il problema è se non ci sono quelli bravi, questi si inseriscono, si adattano sempre“, ha dichiarato Ancelotti. “È un grande giocatore, un grande talento, motivato, sicuramente è molto contento di essere qua ed è pronto a dare il suo contributo“, ha concluso Ancelotti.