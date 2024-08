Gli arbitri della prima giornata di Serie C 2024-2025: le designazioni per i tre gironi

CalcioWeb

Sono stati designati gli arbitri della 1° giornata della nuova stagione di Serie C 2024-2025 che prenderà ufficialmente il via nel weekend del 25 agosto. Ecco nel dettaglio le scelte per le gare dei tre gironi.

Gli arbitri della prima giornata di Serie C

GIRONE A

Albinoleffe-Caldiero Terme: Giovanni Castellano

Atalanta U23-Alcione: Andrea Terribile

Feralpisalò-Novara: Roberto Lovison

Vicenza-Giana Erminio: Lorenzo Maccarini

Lecco-Union Clodiense: Alfredo Iannello

Padova-Trento: Fabio Rosario Luongo

Pro Patria-Renate: Gianluca Catanzaro

Pro Vercelli-Pergolettese: Michele Maccorin

Triestina-Arzignano Valchiampo: Maria Marotta

Virtus Verona-Lumezzane: Andrea Zoppi

GIRONE B

Arezzo-Campobasso: Andrea Migliorini

Carpi-Rimini: Gabriele Restaldo

Gubbio-Sestri Levante: Antonio Liotta

Legnago-Pontedera: Marco Di Loreto

Pianese-Perugia: Felipe Salvatore Viapiana

Pineto-Lucchese: Riccardo Tropiano

Spal-Ascoli: Abdoulaye Diop

Ternana-Pescara: Carlo Rinaldi

Torres-Vis Pesaro: Davide Gandino

Virtus Entella-Milan Futuro: Edoardo Gianquinto

GIRONE C

ACR Messina-Potenza: Claudio Giuseppe Allegretta

Benevento-Cavese: Valerio Pezzopane

Crotone-Team Altamura: Jules Roland Andeng Tona Mbei

Foggia-Trapani: Gianluca Grasso

Giugliano-Taranto: Enrico Gemelli

Juventus Next Gen-Audace Cerignola: Cristiano Ursini

Latina-Casertana: Samuele Andreano

Picerno-Avellino: Niccolò Turrini

Sorrento-Catania: Luca De Angeli

Turris-Monopoli: Giorgio Di Cicco