Gli arbitri della terza giornata di Serie A 2024-2025: Juventus-Roma a Guida

CalcioWeb

Si torna in campo venerdì 30 agosto per la 3° giornata di campionato e l’Aia ha reso note le designazioni degli arbitri per le sfide di Serie A 2024/2025.

Inter-Atalanta è stata affidata a Marchetti. La sfida tra Juventus e Roma in scena allo Stadium verrà invece diretta da Guida. Per il match dell’Olimpico tra Lazio e Milan è invece stato scelto Massa.

Le designazioni arbitrali

Venezia-Torino: Marcenaro

Inter-Atalanta: Marchetti

Bologna-Empoli: Marinelli

Lecce-Cagliari: Fabbri

Lazio-Milan: Massa

Napoli-Parma: Tremolada

Fiorentina-Monza: Colombo

Genoa-H. Verona: Ayroldi

Juventus-Roma: Guida

Udinese-Como: Prontera