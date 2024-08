Olimpiadi Parigi, atleta intersex Lin batte Yldiz: il gesto di protesta della turca | VIDEO

Non sono ancora del tutto sopite le polemiche sul caso Carini-Khelif che già esplode un ‘nuovo caso’ sulle pugili intersex alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Dopo essere stata sconfitta dalla taiwanese Lin Yu Ting, l’atleta che insieme a Imane Khelife è al centro delle polemiche sul loro genere, la turca Esra Yildiz Kahraman ha fatto il gesto X con le dita ad indicare i cromosomi femminili.

Prima di lei, questo stesso gesto era stato fatto dall’ungherese Luca Anna Hamori, battuta nei quarti da Khelif.

Another woman loses her Olympic dream. Another protest. Enough is enough #paris2024 pic.twitter.com/uPRZghPq6W

— FairPlayForWomen (@fairplaywomen) August 7, 2024