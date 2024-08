CalcioWeb

Esordio per Jannik Sinner all’ATP Montreal. Il numero 1 è tornato in campo dopo le polemiche delle Olimpiadi di Parigi 2024 e ha risposto sul campo con una vittoria. L’italiano ha avuto la meglio di Borna Coric in 2 set.

La gara contro il croato si è conclusa in un’ora e 37 minuti e con il punteggio di 2-0 (6-2, 6-4). Nel prossimo turno Sinner dovrà vedersela contro il vincente tra Sonego e Tabilo.