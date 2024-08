Belgio, Courtois rinuncia alla nazionale: il motivo scatena discussioni

CalcioWeb

E’ scoppiato un caso in casa Belgio: il portiere Thibaut Courtois dà l’addio ai ‘Diavoli Rossi’ almeno finché il Ct sarà Domenico Tedesco.

“Provo un immenso amore e orgoglio nel rappresentare il mio paese in campo, così come ognuno di voi che supporta i Diavoli Rossi. Mi sento privilegiato ad aver avuto l’onore di indossare la maglia della nazionale. Nemmeno nei miei sogni più sfrenati avrei potuto immaginare di poterlo fare più di 100 volte. Purtroppo, in seguito agli eventi con il Ct e dopo molta riflessione, ho deciso di non tornare nella nazionale belga sotto la sua gestione”, scrive sui social Courtois in merito ai rapporti con Tedesco che da mesi ormai sono molto tesi e che si sono ulteriormente incrinati dopo che il portiere del Real Madrid non è stato selezionato per l’Euro 2024.

In questa situazione, scrive ancora Courtois, “accetto la mia parte di responsabilità. Tuttavia, guardando al futuro, la mia mancanza di fiducia in lui non contribuirebbe a mantenere la necessaria atmosfera di cordialità. La Federazione, con cui ho avuto diverse discussioni, accetta la mia posizione e le ragioni che mi hanno portato a questa decisione dolorosa ma coerente. Mi dispiace di aver forse deluso alcuni tifosi, ma sono convinto che questa sia la migliore linea d’azione per il Belgio, poiché chiude un dibattito e consente alla squadra di concentrarsi sul perseguimento dei propri obiettivi. Grazie per il vostro incrollabile sostegno, amore e comprensione”.