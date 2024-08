Il Betis Siviglia presenta Vitor Roque… ma è Castolo di PES!

CalcioWeb

Il Betis Siviglia spera di aver fatto un colpo da 90, la presentazione lo è di sicuro. Il club spagnolo ha chiuso per il prestito di Vitor Roque dal Barcellona, giovane talento brasiliano che a Siviglia dovrà farsi le ossa per poi dimostrare di poter tornare in pianta stabile in maglia blaugrana. Presente nel contratto un’opzione di riscatto e di eventuale recompra in favore dei catalani.

Tutto nella norma… a parte la presentazione. Sui social, il club ha annunciato di aver firmato un famoso attaccante brasiliano postando la foto di Castolo, mitico attaccante simbolo di PES. Per chi non lo conoscesse, Castolo (calciatore di fantasia, come il resto della rosa ndr) era la punta di diamante della squadra (anch’essa inventata) che l’utente si trovava a gestire iniziando il Campionato Master, divenuto una vera e propria icona per i videogiocatori.