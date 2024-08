Calciomercato Atalanta, c’è l’accordo con il Genoa per Retegui: le cifre

CalcioWeb

Ci siamo: l’Atalanta è pronta a definire l’affare Mateo Retegui sul calciomercato. Il club neroazzurro ha deciso di anticipare i tempi dopo il grave infortunio di Scamacca e il nome dell’attaccante della Nazionale italiana è sempre stato in cima alla lista.

Il Genoa rischia di indebolirsi clamorosamente: dopo Gudmundsson alla Fiorentina, il club è pronto a cedere anche l’ex Tigre.

I dettagli

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ l’affare è in fase di definizione. L’Atalanta è stata protagonista di un blitz per Retegui e l’accordo è ai dettagli per 22 milioni di euro più 3 di bonus. Le parti sono in contatto per definire gli ultimi dettagli.