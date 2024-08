Calciomercato Atalanta, arriva anche il terzino: beffata la Roma

CalcioWeb

Atalanta show sul calciomercato. Il club nerazzurro è ai dettagli per due trattative in entrata in grado di infiammare la piazza dopo l’infortunio di Scamacca. E’ fatta per l’arrivo di Retegui dal Genoa: le parti hanno raggiunto l’accordo per una cifra totale di 25 milioni di euro e il club nerazzurro ha già fissato le visite mediche.

Nella giornata di mercoledì l’Atalanta ha effettuato un blitz anche per il ruolo di terzino: secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ è in chiusura Marc Pubill, terzino nel mirino anche della Roma.

I dettagli

L’Atalanta ha raggiunto l’accordo con l’Almeria per 16 milioni di euro. Manca l’ultimo ok degli spagnoli e poi sarà organizzato il viaggio per le visite mediche.