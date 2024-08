Calciomercato Atalanta, colpo da 90 in difesa: arriva un Campione di Germania!

CalcioWeb

Atalanta e Juventus sono le due regine del calciomercato estivo in Serie A. I nerazzurri, proprio in seguito a un’importante operazione di mercato con i bianconeri, hanno finanziato un mercato sontuoso. Accettata l’offerta per Teun Koopmeiners, pronto domani per le visite mediche, Gasperini avrà a disposizione un nuovo rinforzo in un altro reparto.

Stretta finale per l’arrivo di Odilon Kossounou, centrale ivoriano Campione di Germania con il Bayer Leverkusen di Xabi Alonso. Il calciatore si trasferirà a Bergamo sulla base di un prestito oneroso di 5 milioni di euro e una possibilità di acquisto futuro che si attesta sui 25 milioni. Un colpo preziosissimo per la retroguardia dell’Atalanta che aggiunge chili e centimetri a una difesa già di primo piano.