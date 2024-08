Calciomercato Atalanta, Musso all’Atletico: il sostituto è un ex Roma

CalcioWeb

Juan Musso lascia l’Atalanta e si trasferisce all’Atletico Madrid negli ultimi giorni di calciomercato. Il portiere argentino farà il secondo di Oblak, avrà sicuramente meno spazio, ma in un grande club. L’Atalanta ha scelto di non dover più fare i conti con un grande dualismo fra i pali optando per il talento di Marco Carnesecchi, nuovo titolare inamovibile fra i pali della Dea dopo il ballottaggio della passata stagione.

Atalanta, in porta arriva Rui Patricio

Il nuovo secondo portiere dell’Atalanta sarà Rui Patricio, ex Roma, arrivato come svincolato. A comunicarlo la stessa società di Bergamo in una nota sul proprio sito ufficiale. “Atalanta BC è lieta di annunciare che nella corrente stagione, 2024/25, Rui Pedro dos Santos Patrício, noto semplicemente come Rui Patrício, indosserà la maglia nerazzurra“, si legge nel comunicato del club.

“La famiglia Percassi, quella Pagliuca e tutto il Club rivolgono un caloroso benvenuto a Rui, augurandogli le migliori soddisfazioni – personali e di squadra – in maglia nerazzurra“, concludono dall’Atalanta.