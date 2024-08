Calciomercato Atalanta, Musso verso l’Atletico: il nome del sostituto

CalcioWeb

E’ destinata ad interrompersi a breve l’esperienza di Juan Musso con la maglia dell’Atalanta. Secondo le ultime notizie è in corso una trattativa di calciomercato con l’Atletico Madrid per la cessione del portiere. L’operazione è in corso sulla base del prestito.

Nelle scorse ore il tecnico Simeone aveva dichiarato in conferenza di aspettarsi almeno altri due innesti con la necessità di inserire in rosa un altro portiere.

Il sostituto all’Atalanta

Secondo quanto riferito da Sky Sport, l’Atalanta valuta tre nomi per il sostituto di Musso. La prima soluzione è quella di Marco Silvestri dell’Udinese. Occhi anche sullo svincolato Rui Patricio (ex Roma) e infine Andrea Consigli del Sassuolo.