Calciomercato Atalanta, scatto per due calciatori svincolati!

Mosse a sorpresa sul calciomercato dell’Atalanta. Dopo l’arrivo di Bellanova, la possibile cessione di Musso all’Atletico Madrid e la trattativa con la Juventus per Koopmeiners, la squadra nerazzurra è pronta a definire due trattative nel mercato svincolati.

Sul fronte portiere è Rui Patricio il prescelto. Sono andati in scena i contatti con l’ex portiere della Roma e il portoghese ha dato il via libera all’ingaggio.

Lo svincolato sull’esterno

Non solo Bellanova, l’Atalanta ha deciso di affondare il colpo per un altro esterno. Il nome è quello di Juan Cuadrado, ex calciatore di Juventus e Inter. Il tecnico Gasperini ha chiesto l’arrivo del colombiano e sono in corso i contatti per valutare l’aspetto economico.