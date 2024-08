Calciomercato Bologna, sprint per il sostituto di Calafiori: l’innesto è di lusso

CalcioWeb

Il Bologna fa sul serio sul calciomercato: dopo la trattativa con l’ex Juventus Iling-Junior, il club rossoblù è pronto a definire l’operazione per il sostituto di Calafiori. La dirigenza è stata protagonista di un vero e proprio blitz e il nome entusiasma la piazza.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’ il Bologna è pronto a prendere Kiwior dall’Arsenal in prestito oneroso con diritto di riscatto. Sul calciatore è forte anche l’interesse della Fiorentina ma negli ultimi giorni non ci sono state nuove accelerazioni.

La situazione

L’Arsenal è pronto a scendere in campo per la partita contro l’Aston Villa in Premier League. Un’altra esclusione (dopo quella dell’esordio contro il Wolves) dall’11 titolare potrebbe spingere il calciatore ad accettare il trasferimento in Italia.