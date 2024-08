Calciomercato Catania, il rinforzo in attacco è Adriano Montalto: i dettagli

CalcioWeb

Il Catania continua a rinforzare la propria rosa con un importante acquisto in queste ultime ore di calciomercato. La società ha ufficializzato l’arrivo a titolo definitivo di Adriano Montalto dalla Casertana FC.

Il comunicato del club

“Catania Football Club comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla Casertana FC il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Adriano Montalto, che ha sottoscritto un contratto biennale legandosi alla nostra società fino al 30 giugno 2026.

Nella scorsa stagione, vissuta con la squadra campana, l’attaccante ha realizzato 12 gol e firmato 4 assist nell’arco delle 26 gare disputate. Nel 2022/23, Montalto ha contribuito alla promozione diretta della Reggiana in Serie B, siglando 9 gol in 22 partite.

Nato ad Erice (Trapani) il 6 aprile 1988, ha completato la crescita calcistica nel Messina ed ha vissuto successivamente le prime esperienze in C2 con la Scafatese e in terza serie con la Salernitana e il Siracusa, debuttando poi in B con l’Ascoli. Dopo una parentesi con il Latina promosso in cadetteria e vincitore della Coppa Italia Serie C nel 2012/13, le annate con il Grosseto e il Martinafranca. Trapani, Juve Stabia, Ternana (20 volte a segno in 34 partite nel 2017/18 in B), Cremonese, Venezia, Bari e Reggina le ulteriori tappe nel corso della carriera.“