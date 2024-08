Calciomercato Catania, blindati due giovani del vivaio: nomi e dettagli

CalcioWeb

Il Catania continua a muoversi sul calciomercato in entrata. Il club accoglie nella sua rosa due giovani promesse. Clarence Corallo e Lorenzo Privitera, entrambi classe 2005, hanno firmato il loro primo contratto con la società etnea dopo aver brillato con la maglia dell’under 19 nella scorsa edizione del campionato Primavera.

“Grande emozione e meritata soddisfazione per due ragazzi catanesi, entrambi classe 2005 e già protagonisti con la maglia del Catania under 19 nella scorsa edizione del campionato Primavera 4: l’attaccante Clarence Corallo e l’esterno offensivo Lorenzo Privitera – si legge in una nota del club – già più volte convocati in prima squadra, hanno sottoscritto il primo contratto con la nostra società“.

Orazio Russo, responsabile del settore giovanile del nostro club, spiega: “Il vice presidente Grella ha sempre riservato un’attenzione speciale alla predisposizione delle migliori opportunità per i giovani calciatori del nostro territorio, ritenendo questo aspetto fondamentale nel progetto di sviluppo del Catania Football Club, e questi contratti di apprendistato professionalizzante sono un’espressione concreta di questa volontà. Clarence e Lorenzo hanno lavorato bene e sono cresciuti notevolmente sul piano calcistico; per il loro percorso nella stagione alle porte, valuteremo adesso quale soluzione scegliere tra la permanenza nell’under 19, per disputare il torneo Primavera 3, e la cessione in prestito, per vivere nuove esperienze“.