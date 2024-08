CalcioWeb

In attesa dell’esordio in campionato fissato per sabato 24 agosto sul campo del Sorrento, il Catania continua a muoversi sul mercato. Il club etneo sarebbe molto vicino all’acquisto di un difensore.

Si tratta, nello specifico, di Alessandro Malomo, centrale classe 1991, dal gennaio 2022 in forza alla Triestina. Nella passata stagione, il difensore centrale, classe 1991, ha collezionato 4 gol in 32 presenze.