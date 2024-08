CalcioWeb

Il Catania studia un possibile colpo in entrata in questa sessione di calciomercato. Il club etneo starebbe pensando a Ignacio Lores Varela, attaccante esterno in forza all’Avellino.

Sarebbero già stati avviati i contatti con l’entourage del calciatore. Classe 1992, l’uruguaiano è arrivato ad Avellino dal Cittadella l’anno scorso. In carriera ha vestito le casacche di diversi club italiani tra cui Siena, Pisa, Ascoli, Palermo e Varese.