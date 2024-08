Calciomercato Catanzaro, accordo con l’Atalanta: arriva il difensore

CalcioWeb

Catanzaro a Atalanta hanno trovato l’accordo per l’arrivo in giallorosso del calciatore Andrea Ceresoli con la formula del prestito. Il club continua a muoversi sul calciomercato in vista dell’inizio del prossimo campionato di Serie B.

“L’US Catanzaro 1929 comunica di essersi assicurata le prestazioni sportive del difensore classe 2003 Andrea Ceresoli. Il calciatore arriva in giallorosso dall’Atalanta con la formula del prestito annuale”, si legge sul sito.

Le dichiarazioni

“C’era qualche altra squadra su di me ma già da qualche settimana avevo deciso di venire a Catanzaro. Abbiamo chiuso nel giro di un giorno ed eccomi qui. Ho scelto questa piazza anche perché tutti mi hanno detto che è molto calda: so che la gente vuole bene ai calciatori e si crea un legame forte. Sono certo che trascorrerò un anno positivo e non vedo l’ora di giocare al Ceravolo”, sono le parole del calciatore.

“Sono un mancino, ricopro più ruoli sulla fascia e mi piace giocare a palla bassa”.

Infine il ringraziamento alla sua società di appartenenza: “sono molto riconoscente all’Atalanta. E’ lì che ho trascorso 14 anni della mia vita ed è lì che sono cresciuto molto dal punto di vista professionale. Se i riflettori di molte squadre si sono accesi su di me lo devo solo ai neroazzurri e alla loro organizzazione che è ormai diventata un esempio a livello internazionale”.