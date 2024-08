CalcioWeb

In vista dell’ormai prossimo avvio di campionato, il Catanzaro continua a muoversi sul mercato. Il club calabrese avrebbe avviato i contatti con gli agenti del laterale sinistro francese Jeremy Livolant.

Livolant classe ’98, svincolato dal Bordeaux per via del fallimento del club francese, ha giocato tutta la sua carriera in patria collezionato 202 presenze in Ligue 2, con 25 reti, e vestendo le maglie di Guigamp, Boulogne, Chatearoux e Sochaux.