Calciomercato Como, Sergi Roberto ‘chiama’ Fabregas: la risposta dell’ex Barcellona

Il Como è in campo con il chiaro obiettivo di riscattare la sconfitta all’esordio in Serie A contro la Juventus. La squadra è già competitiva per raggiungere una salvezza tranquilla ma la dirigenza ha deciso di regalare al tecnico Fabregas un altro colpo da novanta.

Secondo le ultime notizie è ai dettagli la trattativa per l’arrivo di Sergi Roberto, svincolato ex Barcellona. Il 32enne potrebbe già essere in citta nella giornata di giovedì per firmare un contratto biennale. Lo spagnolo ritroverebbe Fabregas dopo l’esperienza al Barcellona nel ruolo di calciatore. I tifosi sono sempre più in delirio per un altro colpo di livello internazionale.