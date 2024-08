Calciomercato Cremonese, ufficiale lo scambio con la Salernitana! Le ultime su Nasti

CalcioWeb

La notizia era nell’aria, adesso è arrivata anche l’ufficialità: Cremonese e Salernitana hanno definito una trattativa di calciomercato. In attacco la Cremonese ha piazzato il colpo Bonazzoli.

“U.S. Cremonese comunica di aver acquisito a titolo definitivo dalla società U.S. Salernitana 1919 le prestazioni sportive del calciatore Federico Bonazzoli”.

La carriera di Bonazzoli

Nato a Manerbio (Brescia) il 21 maggio 1997, muove i primi passi nel calcio a Ghedi per poi trasferirsi all’Inter all’età di 6 anni. Nel settore giovanile nerazzurro cresce calcisticamente, conquistando il prestigioso Trofeo di Viareggio da capocannoniere ed esordendo con la Prima Squadra a soli 16 anni e 197 giorni nella sfida di Coppa Italia contro il Trapani (secondo esordio più precoce della storia dell’Inter). La sua avventura prosegue alla Sampdoria, con la quale mette a segno 6 gol e 2 assist nella stagione 2019/20 dopo alcune esperienze tra Serie A e Serie B con Virtus Lanciano, Brescia, Spal e Padova.

Percorso inverso per Paolo Ghiglione: “U.S. Cremonese comunica di aver ceduto a titolo definitivo a U.S. Salernitana 1919 i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Paolo Ghiglione. Arrivato a Cremona nell’estate del 2022, l’esterno lascia i grigiorossi dopo aver totalizzato 47 presenze e realizzato 3 gol. Il club grigiorosso ringrazia Paolo per la sua esemplare professionalità e gli augura le migliori soddisfazioni personali”.

La situazione Nasti

La Cremonese non si ferma e ha intenzione di chiudere l’arrivo di un altro attaccante: il profilo è quello di Marco Nasti del Milan. L’ex Cosenza e Bari è in trattativa con altri club del torneo cadetto ma la Cremonese è in vantaggio.